وزيرة التضامن تعلن اليوم خطة تطوير حضانات الأسمرات

كتب مدحت وهبة

تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الجمعيات الخيرية لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، فى إطار الدور المجتمعى لوزارة التضامن الاجتماعى، فى رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم حتى 4 سنوات والعمل على التوسع فى نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية.

وكانت غادة والى قد أكدت إن الوزارة ستقوم بتأثيث وتجهيز عدد 6 حضانات بالأسمرات بمحافظة القاهرة وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة، كما ستطبق التضامن محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات، ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوي الموحد، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتي تم إنتاجها بمساعدة الوزارة.