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وزارة الداخلية تواصل اليوم تطهير أملاك الدولة والزراعات من التعديات

الخميس، 07 فبراير 2019 07:00 ص
وزارة الداخلية تواصل اليوم تطهير أملاك الدولة والزراعات من التعديات إزالة تعديات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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تواصل الأجهزة الأمنية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، اليوم الخميس، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى ومجرى نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، حيث قامت العديد من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوجيه حملات مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمسطحات المائية ومنافع الرى والصرف.

يأتي ذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والمواطنين، والقرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية فى مجال الإستيلاء على الأراضى دون وجه حق والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

 


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