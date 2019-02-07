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ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس فى السعودية

الخميس، 07 فبراير 2019 06:03 ص
ننشر حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس فى السعودية حالة الطقس
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتسبق برياح نشطة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، فيما تتكون السحب الرعدية على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

وأورد التقرير بحسب (واس)، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبى بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 


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