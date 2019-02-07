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ننشر اعترافات المتهمين باستدراج سائقى التوك توك لسرقتهم فى أبو النمرس

الخميس، 07 فبراير 2019 12:01 م
ننشر اعترافات المتهمين باستدراج سائقى التوك توك لسرقتهم فى أبو النمرس المتهمين والمضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف متهمان بالشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه في أبو النمرس، أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدي التوك توك عن طريق استدراج فتاتين من المتهمين للضحايا بحجة توصيلهما، ليقوم باقى المتهمين البالغ عددهم 3 عاطلين بسرقتهم بالإكراه. 
 
واستدرجت الفتاتان المجني عليه، واعتدي باقي المتهمين عليه بالضرب ثم أطلق أحدهم عليه طلقتين، واستولوا على التوك توك وفروا هاربين، وتلقى مركز شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد العثور على " رمضان. ع " سائق توك توك مصاب بطلقتين في حالة حرجة وسط منطقة زراعية. 
 
وبسؤاله ذكر أنه حال سيره بمنطقة بالحوامدية استوقفته سيدتان بصحبتهما طفل يبلغ من العمر (6 سنوات) أدلى بأوصافهما، وطلبتا منه توصيلهم إلى قرية شبرامنت ولدى وصولهم للمكان، ثم استوقفه شخصين يستقلان دراجة بخارية، وبجوزتهما سلاح ناري خرطوش، وهدداه وأطلق عيارين ناريين نتج عنها إصابته،  واستولوا على التوك توك الخاص به وفرا هاربين، واكتشف هروب السيدتين والطفل بتوك توك آخر كان متواجد بالمكان. 
 
ومن خلال إجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " مهدي. ف " شهرته ميدو سابق اتهامه فى 6 قضايا،  و " محمود. م " شهرته زقلط،  و " محمد. ا " و " خلود. ه "شهرتها مايا  و " رشا. م " شهرتها أم كريم. 
 
وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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سرقة توك توك

سرقة بالإكراه

أبو النمرس

أمن الجيزة




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