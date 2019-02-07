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الخميس، 07 فبراير 2019 02:52 م
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نقابة المعلمين تطلب لقاء عاجلا بوزيرى المالية والتخطيط لحل مشكلة الأجور

الخميس، 07 فبراير 2019 02:30 م
نقابة المعلمين تطلب لقاء عاجلا بوزيرى المالية والتخطيط لحل مشكلة الأجور خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس
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طالبت النقابة العامة للمعلمين، وزيري المالية والتخطيط، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النقابة، وذلك لدراسة حل مشكلة تجميد رواتب ومكافآت وحوافز المعلمين على أساسى 2014، والمطالبة بأن تكون على أساسي 2018، لتعديل أجور المعلمين بالشكل الذي يتناسب مع رسالتهم. 
 
وانتهت هيئة المكتب في اجتماعها المنعقد برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ووافقت على الدراسة المقدمة من المكتب الاستشاري الهندسي بشأن ترميم وإصلاح عمارات رأس البر استعدادا لاستقبال المصيفين من المعلمين.
 
كما تمت مناقشة الطلب المقدم من اللجنة النقابية بإدفو بشأن إنشاء بدروم وتم التصديق على إصدار العدد الجديد من مجلة الرائد وتوزيعها على النقابات الفرعية واللجان النقابية.
 
 

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