موسكو لا تمانع رفع العقوبات عن "طالبان" إذا حظى هذا الإجراء بدعم دولى

رويترز

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشأن الأفغانى، ضمير كابولوف، اليوم الخميس، أن موسكو لن تعارض رفع العقوبات عن حركة "طالبان" تحفيزا لعملية السلام فى أفغانستان، إذا حظى هذا الإجراء بدعم دولى واسع.

واعتبر كابولوف - فى تصريح وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن رفع العقوبات عن الحركة قد يفيد العملية التفاوضية فى أفغانستان، موضحا أن قادة "طالبان" طلبوا من روسيا رفع العقوبات، لكنه أعرب عن ضرورة اقتناع الجميع، وفي المقام الأول الدول الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن وسائر الدول الأعضاء.

وتابع: "تعود هذه المسألة إلى صلاحيات مجلس الأمن وموافقة روسيا وحدها ليست كافية، وحتى الولايات المتحدة لا تستطيع حلها من جانب واحد، إذ يجب أن تشارك الدول التي تملك حق النقض، على الأقل، في حل هذه المشكلة".

وقال الدبلوماسي الروسي إن موسكو اقترحت سابقا شطب أسماء أشخاص لا بد من حضورهم المفاوضات، من قوائم العقوبات، "كي لا تكون رحلاتهم مقيدة".

وبخصوص المفاوضات التي يجريها مبعوث الخارجية الأمريكية، زلماي خليل زاد، مع مسؤولي "طالبان" حول موضوع سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، ذكر الدبلوماسي أنه من المبكر الحديث عن توصل الطرفين إلى اتفاق حول جدول هذا الانسحاب.