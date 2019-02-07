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الخميس، 07 فبراير 2019 02:42 م
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مواطن يشوه وجه زوجته بـ"كتر" بعد رفعها دعوى خلع ضده بالغربية

الخميس، 07 فبراير 2019 02:34 م
مواطن يشوه وجه زوجته بـ"كتر" بعد رفعها دعوى خلع ضده بالغربية رجل يضرب زوجته- أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تشويه مواطن لوجه زوجته بسلاح أبيض "كتر" وقطع أوتار يدها، انتقاما منها لقيامها برفع دعوى خلع.

واستقلبت مستشفى كفر الزيات العام المجنى عليها وتدعى"ا.م" مصابة بجروح قطعية بالوجه واليدين، وتم إخطار مركز شرطة كفر الزيات بالواقعة، وتبين من الفحص أن المجني عليها متزوجه من"ع.ه" عامل، وأقدم على إحداث إصابتها، انتقاما منها لقيامها برفع دعوى خلع ضده، وفر المتهم هاربا.

وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب، وإحالته للنيابة العامة.

 


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