مهرجان منظمة التعاون الإسلامى يعقد ندوة القدس لفضح محاولات تهويدها

كتب- هاشم الفخرانى

عقدت بالقاهرة ندوة القدس ، وذلك في إطار فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول ، وسط حضور حشد من المهتمين بالشأن الفلسطيني من العرب والأفارقة .



جانب من الندوة

بدأت الندوة بعرض فني للفنانة هبة منصور بالرسم بطريقة البرق لصورة الشاعر الفلسطيني محمود درويش ، ومن ثم حاضر فيها د.خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، و د.ناجح بكيرات مدير التعليم بمدينة القدس ، وتم عرض فيلم تسجيلي " زمن معلق في القدس" للمخرجة كارول منصور، حيث أدار الندوة د.جهاد الحرازين أستاذ القانون الدولي .



جانب من الحاضرين بالندوة

واستهل د.تفكجي محاضرته بالحديث حول طبيعة الجغرافيا السياسية لمدينة القدس ، وأساليب الإحتلال الإسرائيلي في تهويد المدينة وعرض خرائط توضح الواقع ومحاولات التغيير الديموغرافي على مر الزمن.

ومن جهته تطرق د.ناجح بكيرات إلى واقع التعليم في القدس وطالب بضرورة شحذ الهمم العربية والإسلامية للوقوف صفا لدعم صمود أهل القدس في حفاظهم على مقدساتهم والنهوض بذاتهم أمام آلية المحتل الاسرائيلي واعتداءاته المستمرة في ظل حالة التغول الاسرائيلي التي تتفنن في خلق قوى طاردة للفلسطينيين وجاذبة لليهود ، وتعمد اسرائيل انتهاج أساليب ممنهجة لتوسيع دائرة تهجير المقدسيين .



ندوة القدس

وتميزت مشاركة دولة فلسطين بالمهرجان بالعديد من الأنشطة والندوات الثقافية والفكرية ، حيث افتتح جناحها د.ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية ، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، حيث استقبلهم مدير المركز الإعلامي والثقافي المستشار ناجي الناجي وكوادر السفارة وممثلو الوفد الرسمي لفلسطين ، وعبرت الوزيرة د.ايناس عبد الدايم عن ترحيبها وثناءها على المشاركة الفلسطينية المميزة على صعيد كافة الفعاليات والأنشطة طيلة ايام المهرجان .

و في جناح فلسطين ، تم استعراض المنتجات الفلسطينية والمطرزات اليدوية واللوحات الفنية التشكيلية والصور الفوتوغرافية التي تعكس حياة الفلسطينين وثقافتهم وتراثهم ، وكذلك تم تقديم المأكولات الشعبية الفلسطينية.