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"مميش" يترأس وفد رفيع المستوى لإجراء مفاوضات نهائية بشأن "المنطقة الروسية"

الخميس، 07 فبراير 2019 06:00 ص
"مميش" يترأس وفد رفيع المستوى لإجراء مفاوضات نهائية بشأن "المنطقة الروسية" الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
كتبت- هبة حسام
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تستعد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لإجراء مفاوضات نهائية مع الجانب الروسى، بشأن المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد حول توقيع العقود النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة.

تجرى المفاوضات فى روسيا، من خلال وفد رفيع المستوى برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال الفترة من 17- 26 فبراير الجارى، وفقا لما صرح به مميش لـ"اليوم السابع".

وأوضح الفريق، أنه من المقرر بدء التنفيذ فى أعمال المرحلة الأولى - حال توقيع العقود النهائية، خلال العام الجارى، على أن تقوم الهيئة الاقتصادية بتسليم أراضى تلك المرحلة لشركة المطور الصناعى الروسية والتى ستقوم بتنمية وتطوير 1 كيلومتر مربع كمرحلة أولى من إجمالى مساحة المنطقة الروسية البالغة 5.25 كم مربع.

يذكر أن الجريدة الرسمية، كانت قد نشرت قرار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23-5-2018. 

تنفذ المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة إجمالية تبلغ 5.25 كم مربع، على أن يتم التنفيذ على 3 مراحل حتى عام 2031 باستثمارات كلية تبلغ 6.9 مليار دولار، ومن المقرر أن توفر المنطقة نحو 35 ألف فرصة عمل على مدار 13 عاما "مدة تنفيذ المنطقة الروسية".

 


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