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معلومات الوزراء: الحضارة المصرية القديمة نجحت فى نقل ثقافة أفريقيا لأوروبا

الخميس، 07 فبراير 2019 11:40 ص
معلومات الوزراء: الحضارة المصرية القديمة نجحت فى نقل ثقافة أفريقيا لأوروبا المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، إن دراسة التاريخ أكبر داعم للقارة الأفريقية باعتبارها أقدم قارة ظهرت عليها الحياة الإنسانية، موضحا أن الحضارة المصرية القديمة نجحت فى نقل ثقافة أفريقيا لأسيا وأوروبا. 
 
 
وأضاف فى كلمته بإطلاق كتاب التاريخ العام لأفريقيا، أن هذا الكتاب خير دليل على مكانة مصر فى تأسيس التاريخ الأفريقى، لافتا إلى أن صدور الكتاب تزامنا مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى يؤكد على سلامة مسار مصر فى طريقها لأفريقيا. 
 
 
 
 

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