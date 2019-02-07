مسئول أمريكى: لا نعتزم تمديد الإعفاءات الخاص بالعقوبات على إيران

طوكيو (أ ش أ)

قال الموفد الأمريكى الخاص إلى إيران بريان هوك أن الولايات المتحدة لا تعتزم تمديد الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، والتى ستنتهى فى مايو المقبل.

وأضاف هوك- فى تصريح خلال زيارته إلى اليابان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- "نحن لا نسعى إلى منح أى إعفاءات أو استثناءات مستقبلية من نظامنا للعقوبات، سواء كان نفطا أو أى شيء آخر"، مشيرا إلى أن الإعفاءات التى منحناها فى نوفمبر الماضى كانت مصممة لمنع ارتفاع أسعار النفط، ويبدو أنه سيكون هناك ما يكفى من الإمدادات لتلبية الطلب هذا العام.

وشدد على أن الولايات المتحدة تهدف إلى وصول واردات الخام الإيرانى إلى الصفر فى أسرع وقت ممكن.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعفت ثمانى دول من العقوبات، هى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليونان وتايوان، ما سمح لها بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران لمدة ستة أشهر، مقابل الوعد بتقليص الاعتماد على الخام الإيراني.