مدير متحف اسكتلندا: الحجر المأخوذ من هرم خوفو غير مسروق

قال مدير المتحف الوطنى لاسكتلندا، إنه مقتنع أن الحجر النادر المأخوذ من الهرم الأكبر فى مصر لم يتم سرقته من قبل أحد الأثريين الاسكتلنديين.

وفى تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، أصر جوردون رينتول، مدير المتحف الذى سيستضيف معرضا عن الآثار المصرية هذا الشهر، إنه لديه كل الأوراق السليمة التى تظهر أن حجر هرم خوفو تم أخذه بشكل قانونى من مصر من جانب تشارلز سميث قبل نحو 140 عاما. وقال إنهم راضون تماما بشأن عدم وجود أى مشكلة تتعلق بتداول الحجر بطريقة غير مشروعة. فهذا شىء كان موجود هناك منذ عام 1872.

وأشارت الجارديان إلى مطالبة الحكومة المصرية بالإطلاع على كل الوثائق التى تثبت أن الحجر تم الحصول عليه بشكل قانونى بعدما تبين الشهر الماضى أنه سيتم عرضه للجمهور لأول مرة فى المتحف الوطنى لاسكتلندا هذا الأسبوع.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحجر، الذى يعتقد أنه الوحيد من الهرم الأكبر، هرم خوفو، الذى تم إخراجه من مصر، سيكون جائزة لمعرض الآثار المصرية الجديد فى المتحف والذى سيتم افتتاحه غدا الجمعة.

وكانت الحكومة المصرية قد حذرت من أن الحصول على الآثار بدون موافقة رسمية جريمة.

وقال رينتول إن المتحف متعاطف مع الموقف المصرى، مضيفا أن المتحف أرسل للمسئولين المصريين كل الوثائق التى لديه من عام 1872.