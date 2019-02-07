محمد وهب الله: ندعم استمرار الرئيس السيسي لاستكمال بناء مصر الحديثة

كتب محمود راغب

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر عن موافقته على التعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة في مجلس النواب موضحا انها تحقق الاستقرار في البلاد.

وقال محمد وهب الله الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للتجارة، وعضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في تصريحات له اليوم الخميس عن دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار بناء الدولة الحديثة.

وأكد "وهب الله" على أن موافقة اللجنة العامة لمجلس النواب علي التعديلات الدستورية الجديدة والتي تقدم بها أكثر من خمس اعضاء مجلس النواب دليل عملي على نجاح خارطة الطريق التي قادها "الرئيس" ،وهذا ما نلاحظه اليوم من نهضة إقتصادية وصناعية رغم التحديات المحلية والعربية والدولية، إلا أن مصر إستطاعت أن تحظى بمكانة عالمية كبيرة خاصة في مناخ الإستثمار.

وأشار "وهب الله" إلى أن الحفاظ علي تمثيل العمال والفلاحين والشباب وذو الاحتياجات الخاصة والمسحيين والعاملين بالخارج يؤكد حرص الدولة علي تمثيل هذه الفئات المهمة في كافة المجالس المعنية ،وقال أن التعديلات ومبادئها تصب في بناء مصر مصر الحديثة وبناء الإنسان المصري،موضحا أن تعديل مدة رئيس الجمهوريه من ٤ سنوات الي ٦سنوات أمر ضروري ،حيث ثبت بالواقع العملي ان مده الـ٤ سنوات لا تكفي لبناء دولة مصر ةولابد من زيادتها لاستكمال البناء والمشروعات وبناء الإنسان المصري،وأن انشاء مجلس الشيوخ يأتي للاستفادة بخبرات العلماء في مصر من خلال الدور التشريعي والرقابي.

وتباع قائلا" تعظيم دور المرأة المصرية والتي حددت نسبتها بـ٢٥% ة ككوتة دستورية يأتي في إطار إعطاء المرأة حقها الطبيعي .وقال "وهب الله" أن إلغاء الهيئات الوطنية للإعلام والصحافة ياتي تأكيدا علي ةعوده وزارة الإعلام مما يؤكد تفعيل دور الإعلام في بناء مصر الحديثة.