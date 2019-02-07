محكمة أمريكية تحكم بالسجن عاما ضد طالب صينى بتهمة تصوير قاعدة عسكرية

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أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن لمدة عام ضد طالب صينى بتهمة التقاط صور لقاعدة عسكرية بولاية (فلوريدا) الأمريكية .

وذكرت شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية الليلة أن الطالب زياو كينالى (20 عاما) - أقر بأنه "مذنب" بعد أن دخل القاعدة العسكرية في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي دون الحصول على إذن مسبق، وقام بتصوير القاعدة التابعة للمخابرات العسكرية الأمريكية.

ولم تتطرق المحكمة إلى ما إذا كان المتهم الصيني قد ارتكب جريمة الشروع في التجسس من عدمه.