محافظ قنا: ضبط 42 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق

قنا - وائل محمد

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إن مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية بمدينتى قوص ونقاده، أسفرت عن ضبط 42 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك فى إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.

وأوضح الهجان أنه تم تحرير المحضر رقم 107 ( ج.أ.د.ط ) لسنة 2019 مركز قوص حيث تم ضبط عدد 1 طن مكرونة مجهولة المصدر كما تم تحرير المحضر رقم 108 (ج.أ.د.ط) لسنة 2019 مركز قوص حيث تم ضبط 500 كجم عدس مجروش محلى مجهول المصدر والمحضر رقم 152 ( ج.أ.د.ط ) لسنة 2019 مركز نقاده لضبط عدد 120 قطعة بسبوسة و47 زجاجة كلور جميعها منتهية الصلاحية .

ونجحت الحملة فى ضبط 20 مخالفة عدم إعلان أسعار، 5 مخالفات عدم الالتزام بالتعليمات، 4 مخالفات عدم الإعلان عن قائمة تشغيل، 3 مخالفات مخبز مغلق، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتى نقص وزن الخبز، ومخالفة واحدة لكل من توقف عن الإنتاج وعدم الاحتفاظ بفواتير.