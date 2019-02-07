محافظ قنا تعلن حملة المسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس

قنا - وائل محمد

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن بدء استكمال حملة المسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المدارس الإبتدائية بالمحافظة يوم الأحد الموافق 10/2/2019 وتستمر حتى نهاية فبراير الجارى وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

وأوضح الهجان، أنه تم إطلاق حملة المسح الطبى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم فى ديسمبر الماضى بثلاث مدارس بالمحافظة كمرحلة تجريبية هى (المعنا الابتدائية بقنا– الحراجية الابتدائية بقوص– نجع غلاب الابتدائية بابوتشت)، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال الحملة بالتعاون والتنسيق بين مديريتىّ التربية والتعليم والصحة ومنطقة الأزهر وهيئة التأمين الصحى بقنا، لافتا إلى أن الهدف من إجراء المسح الطبي لتلاميذ المدارس الابتدائية هو استكمال أهداف المبادرة الرئاسية ” 100 مليون صحة، وذلك للوصول لكل المواطنين في المراحل العمرية المختلفة.

وأكد الهجان على أهمية دور الاخصائيين الاجتماعيين في توعية الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية المسح الطبي لتحديد إجراءات وطرق العلاج معربا عن خالص شكرة وتقديرة للقيادة السياسية لإهتمامها الدائم بصحة المواطنين وتوفير حياه آمنة وكريمة لهم من خلال اطلاق العديد من المبادرات التى تستهدف بناء الإنسان صحيا وعلميا واجتماعيا.