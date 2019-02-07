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محافظ المنيا يناقش خطة تنفيذ برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية

الخميس، 07 فبراير 2019 11:28 ص
محافظ المنيا يناقش خطة تنفيذ برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية محافظ المنيا يناقش تنفيذ برنامج 2 كفاية
المنيا -فريق المحافظات
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شهد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الاجتماع التنسيقي الاول للجنة اللامركزية على مستوى المحافظة لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية.
 
حضر الاجتماع أحمد عبيد مدير مديرية التضامن بالمنيا، و الدكتورة راندة فارس المنسق العام لبرنامج "2 كفاية" بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي مديرية الصحة، والأوقاف، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان، والاتحاد العام للجمعيات الاهلية، وممثلي 14 جمعية أهلية بالمحافظة.
 
قال المحافظ إنه تم تسخير كافة الامكانات المتاحة بالمحافظة، بشأن التطبيق الأمثل لبرنامج "2 كفاية" للحد من الزيادة السكانية، مؤكداً أن مشكلة الزيادة السكانية من أهم التحديات التي تواجهه الدولة وتعوق مسيرة التنمية بها، حيث أن عدم التوازن بين تلك الزيادة في عدد السكان والخدمات المقدمة من الدولة تؤدي الى ظهور العديد من المشاكل والتحديات التي تؤثر سلباً على معدلات التنمية وانخفاض مستوي المعيشة.
 
من جانبها، قالت المنسق العام للبرنامج، إن محافظة المنيا من أولى المحافظات المستهدفة بمشروع "2 كفاية" والذي يهدف إلي الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، والارتقاء بالخصائص السكانية لهذه الأسر وهو هدف يسمح بالانتقال بالأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل من مظلة الحماية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية الشاملة.
 
وأضافت يضم المشروع ثلاثة محاور رئيسية  وهي” حملات توعية مباشرة – حملة إعلانية متكاملة – تطوير ودعم 70 عيادة أسرة أهلية من أجل إتاحة الخدمة بالمجان للأسر المستهدفة”، ويأتي دور اللجنة في متابعة وتنفيذ وتطوير أنشطة المشروع وتقديم التيسيرات لفريق العمل لضمان استدامته بالمحافظة.
 
وأوضحت انه تم تجهيز عيادتين بالمناطق التي يصعب الوصول منها الى الوحدات الصحية، وتفعيل دور 14 جمعية اهلية مرحلة أولى كشركاء بالمشروع، من خلال عمل حملات توعية مباشرة عن طريق "طرق الابواب" للمستفيدين من برنامج تكافل، وكذلك تنظيم ندوات للتوعية من خلال (الجمعيات الأهلية – المتطوعون – مراكز الشباب – الأندية الاجتماعية والثقافية) بحضور رجال الدين.

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