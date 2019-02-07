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محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من المخطط التفصيلى لمنطقة حوض العشرات بقليوب

الخميس، 07 فبراير 2019 03:21 م
محافظ القليوبية يناقش الانتهاء من المخطط التفصيلى لمنطقة حوض العشرات بقليوب جانب من الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم
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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة نهال المغربل مدير برنامج التشريعات والسياسات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمرانى بالمحافظة، وأعضاء من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة سرعة واستعجال قرار مجلس الوزراء لاعتماد المخطط التفصيلي بحوض العشرات المسند إلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، كما طالب المحافظ من مسئولي الأملاك بالمحافظة موافاة إدارة التخطيط العمراني ببيان بأملاك الدولة الموجودة بمدينة الخانكة لإجراء تبادل على أرض الأوقاف بمدينة قها، لسرعة اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة لخدمة الأهالي وسرعة إصدار التراخيص لهم.

كما تم الاتفاق على تحديد موعد لعقد ورشة عمل بالتنسيق مع المكاتب الاستشارية الكبرى لرفع كفاءة المكاتب التي تعمل في إعداد المخططات التفصيلية للمحافظة بالإضافة إلي تعديل المخطط التفصيلي لجزء من حوض الرزقة بشمال بنها.


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