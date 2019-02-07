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الخميس، 07 فبراير 2019 07:06 م
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محافظ الغربية يبحث تنمية وإدراج مسار العائلة المقدسة بقائمة التراث العالمى

الخميس، 07 فبراير 2019 06:14 م
محافظ الغربية يبحث تنمية وإدراج مسار العائلة المقدسة بقائمة التراث العالمى جانب من اللقاء
الغربية – مصطفى عادل
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التقى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، اليوم الخميس مع مجموعة العمل الوطنية المشكلة من ممثلين عن وزارة الثقافة والأثار والسياحة وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لوضع سبل تنمية وإدراج مسار العائلة المقدسة ووضعها فى التراث الثقافى العالمى لليونسكو وتوثيق الإحتفالات المقامة بمسار رحلة العائلة المقدسة بمحافظة الغربية.

وخلال اللقاء ناقش محافظ الغربية مع الوفد فرص تنمية الخدمات السياحية اللازمة لمدينة سمنود فى نطاق كنيسة العذراء والشهيد أبانوب، وكيفية تطوير الخريطة السياحية الداخلية للمحافظة وفتح أفاق ومنتجات سياحية جديدة  فى السياحة الداخلية والدينية والريفية بالمحافظة، مع تطوير المنتج السياحى فى نطاق المسجد البدوى بطنطا و كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس لخلق منتج سياحى متميز ذو جدوى إقتصادية.

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الغربية أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالنشاط السياحى بالمحافظة وتوليه إهتماماً خاصاً، مشيراً أن إحياء هذا المسار هو بمثابة تنمية حقيقية وحفاظًا على إرث إنساني.

حضر اللقاء المهندس عادل الجندى مديرعام العلاقات الدولية والتخطيط الإستراتيجى بوزارة الثقافة والدكتورة شذا جمال أستاذ بجامعة حلوان وعضو اللجنة القومية بمشروع الرحلة المقدسة والدكتور أحمد النمر مسئول ملف العائلة المقدسة بمكتب وزير الأثار.

 

 

 

 


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