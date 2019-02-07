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مجازاة 61 موظفًا متغيبًا بمركز الزقازيق.. واستمرار أعمال رفع مياه الأمطار

الخميس، 07 فبراير 2019 03:34 م
مجازاة 61 موظفًا متغيبًا بمركز الزقازيق.. واستمرار أعمال رفع مياه الأمطار محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مجازاة 61 من العاملين برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني، ذلك بعد مرور لجنة من إدارة المتابعة ورصدت غيابهم.

و أعلن المحافظ، تنفيذ قرارات إزالة لعدد 4 حالات تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 155 م2 أراضي أملاك دولة بمركز كفر صقر.

وفي سياق متصل ، أكد المحافظ استمرار أعمال شفط مياه الأمطار لليوم الثاني، في المراكز والمدن والأحياء  بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، حيث تم سحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية بإستخدام سيارات كسح وشفط المياه والتأكد من تسليك بالوعات الصرف لسرعة التخلص من تجمعات مياه الأمطار بالشوارع لتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

وأمر المحافظ برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن والأحياء لمواجهة التقلبات الجوية والتى شهدتها المحافظة منذ أمس لحين إستقرار الأحوال الجوية، مؤكداً على التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديريتى الكهرباء والطرق للتأكد من تسليك بالوعات الصرف وجاهزية سيارات كسح وشفط المياه والمعدات اللازمة للتخلص من أثارالأمطار وكذلك صيانة أعمدة الإنارة للتأكد من عدم وجود أسلاك مكشوفة بها تجنباً لحدوث أي حوادث حفاظاً على سلامة المواطنين.

سحب المياه (1)
سحب المياه 
سحب المياه (2)
سحب المياه 

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