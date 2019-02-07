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ماى: زعماء الاتحاد الأوروبى يريدون ضمان خروج بريطانيا باتفاق

الخميس، 07 فبراير 2019 06:32 م
ماى: زعماء الاتحاد الأوروبى يريدون ضمان خروج بريطانيا باتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى
رويترز
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قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى اليوم الخميس إنها رأت وسمعت رغبة من زعماء الاتحاد الأوروبى فى ضمان أن تغادر بلادها التكتل باتفاق بين الطرفين.

وأضافت بعد اجتماع مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى "ما أراه وأسمعه من الزعماء هو رغبة فى أن نعمل معا لضمان أن نتمكن من إنجاز مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى باتفاق".

وقالت "لن يكون الأمر سهلا، لكن المهم أننى اتفقت مع الرئيس يونكر على أن تبدأ المحادثات الآن لإيجاد سبيل لتجاوز هذا، وإيجاد سبيل لإنجاز الأمر والتعامل مع مخاوف البرلمان حتى نحظى بدعم الأغلبية فى البرلمان".

وتابعت ماى تقول "إننى واضحة فى أنني سأنجز مهمة خروج بريطانيا، سأنجزها فى الوقت المحدد، هذا ما سأفعله للشعب البريطانى. سأتفاوض بقوة في الأيام القادمة من أجل ذلك".

ومن جانبه قال توسك إن زيارة ماى إلى بروكسل اليوم لم تسفر عن انفراجة لكن المحادثات بين الجانبين ستستمر. وقال على تويتر "لا تلوح فى الأفق انفراجة حتى الآن. المحادثات ستستمر".

 

 


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