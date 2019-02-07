لصان يحاولان سرقة ماشية بالخانكة فيلقى أحدهما مصرعه بطلقات نارية من المالك

تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم حازم سعد، رئيس مباحث مركز الخانكة، إشارة من المستشفى بوصول "ن.ج"، 38 سنة سائق جثة هامدة، إثر طلق ناري.

تم اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحيى راضي، رئيس المباحث، بسرعة كشف غموض الحادث، وتوصلت تحريات العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، أن المجني عليه وشقيقه يدعى "س" توجها ليلا إلى إحدى حظائر المواشي في الأراضي الزراعية، لسرقة الحظيرة وأثناء فتحهما باب الحظيرة شعرا بهما صاحبها، فأطلق عدة أعيرة نارية من سلاح آلى بحوزته صوبهما، فلقي الأول مصرعه، وتمكن الثاني من الهرب وألقى القبض على المتهم صاحب الحظيرة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.