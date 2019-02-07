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لجنة بمجلس النواب الأمريكى تقر مشروع قانون "نوبك"

الخميس، 07 فبراير 2019 11:12 م
لجنة بمجلس النواب الأمريكى تقر مشروع قانون "نوبك" الكونجرس الأمريكى
رويترز
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أقرت لجنة بمجلس النواب الأمريكى اليوم الخميس مشروع قانون من شأنه أن يجعل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عرضة للدعاوى القضائية لمكافحة الاحتكار.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون، المعروف باسم نوبك، فى اقترع صوتى. وكانت نسخ من المشروع قد ظهرت على مدار العشرين عاما الماضية فى مجلس النواب لكنها لم تكلل بالنجاح، ومن غير المؤكد أن يُجرى تصويت فى المجلس بكامل هيئته فى أى وقت قريبا.

لكن مشروع القانون اكتسب بعض الزخم مع مهاجمة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب أوبك، التى تقودها السعودية، بسبب خفض انتاج النفط.

 

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