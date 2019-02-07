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"قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل عشرات الدواعش فى الرقة

الخميس، 07 فبراير 2019 09:57 م
"قوات سوريا الديمقراطية" تعتقل عشرات الدواعش فى الرقة قوات سوريا الديمقراطية
أ ش أ
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أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" اعتقال أكثر من 60 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى ضمن إطار عملية تمشيط ومداهمات مشتركة نفذتها فى مدينة الرقة شمال البلاد.
وأكدت "قوات سوريا الديمقراطية" ، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) ، اليوم الخميس ، أنها ألقت القبض على 63 شخصا متورطا فى أنشطة إرهابية مختلفة فى إطار الحملة التى "استهدفت أوكار الإرهابيين والخلايا النائمة".
وشددت على أن هذه الخلايا تعد مسؤولة بشكل مباشر عن "بث الرعب والفوضى وإشاعة الفتنة والقلاقل" بين أهالى مدينة الرقة. 


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