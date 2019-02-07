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قافلة طبية دولية مجانية لعلاج تشوهات ما بعد الحروق بالأقصر

الخميس، 07 فبراير 2019 05:00 ص
قافلة طبية دولية مجانية لعلاج تشوهات ما بعد الحروق بالأقصر حروق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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تنطلق بمحافظة الأقصر، يوم الجمعة 22 فبراير الجارى، أعمال القافلة الطبية الدولية المجانية، لعلاج حالات الشفة الأرنبية وسقف الحلق وتشوهات ما بعد الحروق، والتى تنظمها لجنة القوافل الطبية بروتارى مصر بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحافظ روتارى مصر عبد الحميد العوا.

 وتقام القافلة تتم بالتنسيق مع مستشفى القصر العينى بالقاهرة ومديرية الصحة بالأقصر والمستشفى الدولى بالأقصر وسيتم مناظرة كافة الحالات سواء تلك التى تحتاج لعمليات أو علاج وذلك يوم 22 من الشهر الجارى بمستشفى الأقصر الدولى بدءا من الساعة الثامنة صباحاً، والقافلة تضم فريق عمل محترف يضم نحو 26 طبيبا منهم 17 طبيبا أمريكيا بجانب أطباء التخدير والتجميل والأطفال والأسنان وطاقم التمريض والعمال.

ويشارك فى القافلة الدكتور عمرو زكى جراح التجميل بالقصر العينى وتعد هذه القافلة هى الأولى فى الأقصر حيث سيتم إجراء عمليات للحالات التى تحتاج إلى ذلك فى الفترة من 13 وحتى 22 مارس المقبل، ونستهدف مناظرة وعلاج وإجراء عمليات لأكثر من 300 مستهدف لإعادة رسم الضحكة على الوجوه.


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