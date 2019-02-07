video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

الخميس، 07 فبراير 2019 02:00 م
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة من "1-7 فبراير الجارى".
 
 
 
وتضمنت الشائعات وقف مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل وإعلان البنك المركزى عن توفير حملة "خليها تصدى" 12 مليار دولار لخزانة الدولة ورفع الحكومة الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ووقف الحكومة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير وتسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات وإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وإلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة وهدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية ورفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه إلى 50 جنيهاً.
 
مجلس الوززراء (1)
 
 
مجلس الوززراء (2)
 

مجلس الوززراء (3)
 

مجلس الوززراء (4)
 

مجلس الوززراء (5)
 

مجلس الوززراء (6)
 

مجلس الوززراء (7)
 

مجلس الوززراء (8)
 

مجلس الوززراء (9)
 

مجلس الوززراء (10)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الإسكندرية تنفى رفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه الأثرى لـ50 جنيها

الحكومة تكشف حقيقة شائعة هدم فندق هلنان فلسطين بالإسكندرية

التنظيم والادارة

هلنان فلسطين

المنتزة

تقرير الشائعات

اخبار مصر

مجلس الوزراء

السلع التموينية

التموين

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة