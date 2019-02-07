فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 10 شائعات انتشرت في 7 أيام خلال الفترة من "1-7 فبراير الجارى".

وتضمنت الشائعات وقف مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل وإعلان البنك المركزى عن توفير حملة "خليها تصدى" 12 مليار دولار لخزانة الدولة ورفع الحكومة الدعم عن الخبز استجابة لشروط صندوق النقد الدولي ووقف الحكومة صرف المقررات التموينية لشهر فبراير وتسريح عدد كبير من موظفي الدولة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتسريح عدد كبير من العمالة المؤقتة بالدولة ترشيداً للنفقات وإلغاء العلاوة الدورية للعاملين بالدولة وإلغاء مكاتب تنسيق الثانوية العامة وهدم فندق فلسطين التاريخي بالإسكندرية ورفع سعر تذكرة دخول حدائق قصر المنتزه إلى 50 جنيهاً.