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احتفالا بانتصار ثورة الخمينى..

فيديو نادر.. سفير أمريكى وحاخام يهودى يصليان خلف إمام إيرانى

الخميس، 07 فبراير 2019 09:51 م
فيديو نادر.. سفير أمريكى وحاخام يهودى يصليان خلف إمام إيرانى سفير أمريكى وحاخام يهودى يصليان وراء إمام إيرانى
كتب هيثم سلامة
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كشف فيديو تاريخى، عن مشاركة السفير الأمريكى لدى طهران فى نهاية حقبة السبعينيات، وأحد حاخامات اليهود أداء الصلاة، وراء إمام إيرانى، فى أول صلاة جمعة بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.

صورة توضح السفير الأمريكى والحاخام اليهودى
صورة توضح السفير الأمريكى والحاخام اليهودى

ظهر فى الفيديو ارتباك كل من السفير الأمريكى لدى طهران، والحاخام اليهودى، لعدم معرفتهم بأداء الشعائر، وسط المصلين، لكنهم شاركوا فى أداء فروض الصلاة، كما يوضح الفيديو المرفق. 

يذكر أن الفيديو تم نشره على السوشيال ميديا، وفيما طرح المتابعون عليه، العديد من التساؤلات حول طبيعة علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بطهران فى ذلك الوقت والإمام الخومينى وما بعد الثورة الإيرانية، بعيدا عن الشعارات التى ترفع فى شوارع طهران، وما يجرى خلف كواليس السياسة.

السفير الأمريكى والحاخام اليهودى بعد أداء الصلاة
السفير الأمريكى والحاخام اليهودى بعد أداء الصلاة

 

 

 

 


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