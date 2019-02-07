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فيديو.. متظاهر يقف أمام موكب تيريزا ماى قبل دخولها مقر المفوضية الأوروبية

الخميس، 07 فبراير 2019 09:27 م
فيديو.. متظاهر يقف أمام موكب تيريزا ماى قبل دخولها مقر المفوضية الأوروبية تيريزا ماى رئيس وزراء بريطانيا
كتب محمد عبد العظيم
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فاجأ متظاهر رافض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موكب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى قبل دخول الموكب إلى مقر المفوضية الأوروبية فى بروكسل، حيث وقف أمام سيارتها بشكل مفاجئ حاملا إحدى اللافتات التى تعبر عن موقفه الرافض لهذا الخروج، وفيما تعامل رجال الأمن أمام المفوضية مع المتظاهر وتم إبعاده.

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متظاهر يقف أمام موكب رئيس وزراء بريطانيا فى بروكسل 

يذكر أن رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى قالت عقب انتهاء اللقاء، إنها رأت وسمعت رغبة من زعماء الاتحاد الأوروبى فى ضمان أن تغادر بلادها التكتل باتفاق بين الطرفين.

وأضافت بعد اجتماع مع جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى "ما أراه وأسمعه من الزعماء هو رغبة فى أن نعمل معا لضمان أن نتمكن من إنجاز مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى باتفاق".

وقالت "لن يكون الأمر سهلا، لكن المهم أننى اتفقت مع الرئيس يونكر على أن تبدأ المحادثات الآن لإيجاد سبيل لتجاوز هذا، وإيجاد سبيل لإنجاز الأمر والتعامل مع مخاوف البرلمان حتى نحظى بدعم الأغلبية فى البرلمان"، وتابعت ماى تقول "إننى واضحة فى أنني سأنجز مهمة خروج بريطانيا، سأنجزها فى الوقت المحدد، هذا ما سأفعله للشعب البريطانى، وسأتفاوض بقوة في الأيام القادمة من أجل ذلك".

  

 


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