فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح .

ونجحت أجهزة الامن في ضبط عدد من القضايا والمخالفات، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.