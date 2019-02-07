الرئيسية حوادث فيديو.. تعرف على جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة الخميس، 07 فبراير 2019 07:18 م جهود وزارة الداخلية خلال 24 ساعة كتب محمود عبد الراضي إضافة تعليق واصلت وزارة الداخلية حملاتها الامنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزي السلاح . ونجحت أجهزة الامن في ضبط عدد من القضايا والمخالفات، بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. ضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بمدينة 6 أكتوبر ضبط 6 أسلحة نارية واستروكس فى حملة أمنية ببنى سويف القبض على 14 تاجر مخدرات فى حملة أمنية على البؤر الإجرامية بالقليوبية الداخلية حملات امنية حوادث فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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