غرفة صناعة الاتصالات تطلق مسابقة لاختيار أفضل تطبيق لكأس الأمم الأفريقية

كتبت هبة السيد

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، عن انطلاق فعاليات مسابقتها الجديدة – CIC - CIT Innovation Cup ، والتى تستهدف الكشف عن المبدعين المحليين من شركات وأفراد فى مجال تطوير حلول وتطبيقات المحمول بما يتوافق مع احتياجات القطاعات المختلفة فى الدولة، حيث ستتبنى المسابقة محور الإبداع والابتكار للمواهب المصرية فى العديد من المجالات الرئيسية منها التطبيقات المالية والحكومية والسياحية والصحية والرياضية وغيرها.

وتقرر اختيار قطاع الرياضة وكرة القدم كصافرة الانطلاق لفعاليات المسابقة تزامناً مع استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها يوليو المقبل، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة CIC خلال دورتها الأولى على هامش فعاليات المؤتمر السنوى السادس لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – وطن رقمى، والذى سيقام فى الفترة 4-5 مارس المقبل.

وتقوم فكرة المسابقة فى مرحلتها الأولى للشركات والأفراد على أساس ابتكار تطبيق مصرى للهواتف المحمولة يدعم نظامى أندرويد و IOS ، ليتناسب مع احتياجات المشجعين والمتابعين محلياً وإقليمياً خلال كأس الأمم الإفريقية، حيث ترتكز المواصفات الفنية للتطبيقات المشاركة فى المسابقة على دعم مفهوم السياحة الرياضية ويعزز مكانة مصر الإقليمية، بالإضافة إلى انعكاس نتائج المسابقة على القدرات الفنية للكوادر البشرية والشركات المصرية فى ترسيخ دور التكنولوجيا فى مسيرة التنمية المستقبلية لمصر.

وقال المهندس محمد خليف عضو مجلس الإدارة ورئيس برامج الابتكار وريادة الأعمال فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الغرفة تعمل على أن تكون النسخة الأولى من مسابقة CIC بمثابة خطوة جديدة فى ماراثون التحول الرقمى الذى تقوده الحكومة المصرية لتعظم الاستفادة من الثورة الرقمية الحديثة والإمكانيات البشرية المتميزة فى إثراء الإبداع فى مختلف القطاعات الرئيسية، مضيفاً أن اختيار صناعة الرياضة فى النسخة الأولى تزامناً مع استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية يعكس أهمية دورنا فى تعزيز مسيرة الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف خليف، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن صناعة تطبيقات المحمول باتت واحدة من الصناعات الأساسية التى تلعب دوراً رئيسياً فى دعم اقتصاد الشركات المصرية وتوفير أفكار مبتكرة لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات فى الدولية، خاصة وأن الدراسات العالمية أظهرت وصول مدة استخدام الأشخاص للتطبيقات المحملة على الهواتف الذكية إلى 45 يوماً فى السنة، وبنهاية العام المنصرف 2018 تشير التوقعات الأولية إلى تحميل 223 مليارا لتطبيقات المحمول عالمياً، بدفع كبير من مستخدمى الدول الناشئة التى تنتشر فيها أكثر الهواتف الذكية الرخيصة.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحكيم النهائية ستختار 5 تطبيقات فائزة من فئة الشركات المصرية و3 من فئة المبتكرين والخريجين، لإلقاء الضوء على المميزات التنافسية القوية للشركات المصرية، وكشف الستار عن المواهب المصرية من المبتكرين.