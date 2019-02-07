على طريقة أم خديجة المغربية..سقوط دجالون نصبوا على ضحاياهم بزعم جلب الحبيب

كتب محمود عبد الراضي

على طريقة "أم خديجة المغربية" لجأ دجالون ومشعوذون لحيل ماكرة للاستيلاء على أموال المواطنين في المناطق الشعبية، من خلال الاستيلاء على أموالهم بزعم حل مشاكلهم بالسحر وجلب الحبيب، فتم القبض عليهم.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة قيام "محمد.ك- 30 سنة" ومقيم البساتين، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات، دجل وشعوذة، بإدارة شقة في البساتين تحت اسم "مركز الرقية الشرعية للعلاج الروحانى" بدون ترخيص وممارسته لأعمال الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على حل مشاكلهم الإجتماعية والعائلية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بالشقة، وبرفقته مساعديه "سامح.ي- 26 سنة" عامل، مقيم في الزيتون، و"محمد.أ- 31 سنة"، مقيم بالخليف، وبرفقتهم عدد من المجنى عليهن.

وعثر بالشقة على كمية من الأحجبة، وملابس مدون عليها آيات قرآنية وطلاسم غير مفهومة بالمداد الأحمر والأزرق، وكمية من الزيوت ومستحضرات العطارة، و3 هواتف محمولة "خاصة بالمتهمين"، ومبلغ مالي.

وبسؤال المجنى عليهن قررن بحضورهن للمركز عقب إيهام المتهمين لهن بقدرتهم على حل مشاكلهم العائلية مقابل مبالغ مالية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



المتهمون