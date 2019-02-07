على الشط واقف صياد بمركب.. صيانة المراكب بأيدي الصيادين

كتب خالد كامل

على الشط يقفوا لالتقاط الأنفاس، لهم ولمراكبهم التى أجهدتها أمواج النيل الصغيرة المتسارعة بلونها الفضى الساحر، هنا استراحة قصيرة لمحاربين النهر العظيم، من يلقون شباكهم يوميا فى انتظار ما سيلقيه القدر لهم من رزق حلال حتى ولو قليل، ولكنه كافي لتستمر رحلة الصيد الممتدة هنا فى نيل مصر منذ القدم.