ضبط 6 أسلحة نارية واستروكس فى حملة أمنية ببنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

أسفرت حملة شنتها مديرية أمن بنى سويف بمركز الفشن جنوب المحافظة، بإشراف من اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، عن ضبط 6 أسلحة نارية وبيضاء، و115 جرام حشيش، و165 جرامًا من مخدر الاستروكس و40 قرصًا مخدرًا.

وشارك الرائد أحمد حسين رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، ومعاونو المباحث وأفراد الشرطة وقوات الأمن، فى الحملة التى تمكنت مساء أمس الأربعاء من تنفيذ 228 حكمًا قضائيًا.

تم التحفظ على المتهمين وما بحوزتهم من مضبوطات، وتحررت المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.