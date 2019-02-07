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الخميس، 07 فبراير 2019 02:27 م
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ضبط 16 مخبزاً مخالفاً بمركز أبو قرقاص بالمنيا

الخميس، 07 فبراير 2019 01:45 م
ضبط 16 مخبزاً مخالفاً بمركز أبو قرقاص بالمنيا دقيق مضبوط- أرشيفية
فريق المحافظات
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شنت مديرية التموينية بالمنيا حملات موسعة بالتعاون مع الرقابة التمونية والوحدة المحلية بابو قرقاص خلال يومي 5 -6 فبراير الجاري بالمدينة والقرى التابعة لمجلس قروي أبوقرقاص البلد لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

أسفرت الحملات عن ضبط 16 مخبزاً مخالفاً للقوانين المنظمة وتحرير 8 مخالفات لأصحاب محال بيع السلع التموينية، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شدد رئيس المركزعلى ضرورة الاستمرار فى الحملات يومياً ذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا  منع الاحتكار ومراقبة الاسواق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن والحفاظ علي صحته.


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