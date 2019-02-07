ضبط 14 مشتبها به بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت الحملة عن ضبط 14 مشتبها به، وتنفيذ 3 أحكام قضائية، وضبط 4 خيال وجمال، و5 بائعين متجولين لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وشن ضباط مباحث التموين حملة أمنية أسفرت عن تحرير 76 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن.