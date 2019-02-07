video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 1100 مخالفة مرورية و 175 "انتظار خاطئ" فى حملة بالقليوبية

الخميس، 07 فبراير 2019 08:16 م
ضبط 1100 مخالفة مرورية و 175 "انتظار خاطئ" فى حملة بالقليوبية حملة مرورية- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1100 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير  1100 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و 175 مخالفة إنتظار خاطئ، و89 حالة تصالح فورى، وسحب 26 دراجة نارية، وحجز 4 وتحصيل مبلغ 13350 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب  32 رخصة، و 14 تصالح وتحصيل 3650 جنيه غرامة.

فضلًا عن ضبط 169 مخالفة مرافق عامة (29 إشغال طريق- 17 نظافة عامة- 27 بائع متجول - 104 إزالة فورية- 1 فرش شاى – 10 وصلات كهربائية- 7 إلان مخالف- 1 قرار إدارى)، جار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 5327 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط اﻷمطار على الطرق

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

التحريات والتحقيقات فى قضية التنظيم الإرهابى تكشف: دور نساء "داعش" فى استدراج الشباب بالجنس عبر الـ"سوشيال ميديا".."هالة وغادة"دخلتا من باب جهاد النكاح لاستقطاب المتهمين وتسهيل سفرهم لمعسكرات التدريب فى ليبيا

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

هل تملك مصر أخطر إنجيل فى العالم؟..البردية التى أطلق عليها علماء جامعة هارفارد و"BBC" اسم "إنجيل زوجة المسيح" تؤكد أن المسيح كان متزوجا من مريم المجدلية.. علماء البرديات فى فيلمBBC: بردية مصرية خرجت من صعيد مصر

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

شروط التسجيل فى مسابقة التربية والتعليم 2019 × 18 معلومة.. تعرف عليها

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة