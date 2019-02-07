ضبط 1100 مخالفة مرورية و 175 "انتظار خاطئ" فى حملة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 1100 مخالفة مرورية.

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير 1100 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و 175 مخالفة إنتظار خاطئ، و89 حالة تصالح فورى، وسحب 26 دراجة نارية، وحجز 4 وتحصيل مبلغ 13350 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 32 رخصة، و 14 تصالح وتحصيل 3650 جنيه غرامة.

فضلًا عن ضبط 169 مخالفة مرافق عامة (29 إشغال طريق- 17 نظافة عامة- 27 بائع متجول - 104 إزالة فورية- 1 فرش شاى – 10 وصلات كهربائية- 7 إلان مخالف- 1 قرار إدارى)، جار اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.