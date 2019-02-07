ضبط مصنع لإنتاج سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة العامرية (بالإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية من مرتجعات المصانع وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بتواريخ إنتاج جديدة.

وتم ضبط كميات قدرها 11,000 طن مستلزمات إنتاج (عسل أبيض – عسل أسود) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، 2,900 طن عسل نحل معبأ "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها بيانات تجارية وهمية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (معجون صلصلة الطماطم)، قدرها 44,000 طن معبأة داخل براميل غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .