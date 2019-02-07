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الخميس، 07 فبراير 2019 12:53 م
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ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج لنصبه على الشباب راغبى السفر بالغربية

الخميس، 07 فبراير 2019 12:03 م
ضبط مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج لنصبه على الشباب راغبى السفر بالغربية أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة طنطا لقيامه بالنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للخارج زاعمًا توفير فرصة عمل لهم والاستيلاء على اموالهم.
 
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  قد اكدت قيام رضا ح. ك- مواليد 1985، مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بمدينة طنطا بالغربية، بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج تحت زعم توفير فرصة عمل لهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن الغربية تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر الشركة عُثر على 5جوازات سفر لأشخاص من راغبى السفر للخارج وكذا صور لتأشيرات سفر لدولة أجنبية، ومجموعة من إيصالات تحصيل نقدية بإسم الشركة، وأكلاشيه تقرأ بصمته بإسم الشركة، وعدد من الكشوف بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج والمبالغ المتحصلة منهم، مجموعة كبيرة من دعاية وإعلان خاص بالشركة المشار إليها، تم التحفظ على المضبوطات، وإتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المتهم.
 
 
 
 

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