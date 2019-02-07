ضبط عاطلين كونوا تشكيلا عصابى لسرقة المساكن فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز تلا بديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن، وقيامهم بإرتكاب 7 وقائع سرقة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من ورود ومعلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالمنوفية، تفيد قيام كلاٍ من "محمد م. ر" 29عاما، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سرقة – مخدرات"، "أنس أ. م" 13عاما، ومقيم بدائرة مركز شرطة تلا، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث مركز تلا برئاسة الرائد أحمد الشافعى رئيس المباحث، من ضبط المتهمان، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 7 وقائع سرقة، بإرشادهما تم ضبط المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.