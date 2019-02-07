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ضبط شخص يزور الشهادات الدراسية والجامعية بالغربية

الخميس، 07 فبراير 2019 11:21 ص
ضبط شخص يزور الشهادات الدراسية والجامعية بالغربية المتهم
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص بالغربية لإدارته كيان تعليمى وهمى وترويج شهادات دراسية "مزورة".

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "محمد .م"، المدير المسئول بإحدى الأكاديميات ومقيم قطور بالغربية بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص في طنطا بالغربية تحت مسمى "أكاديمية أفاق الدولية" وترويج شهادات دراسية "مزورة ".

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بأمن الغربية تم ضبط المتهم وبتفتيش مقر الأكاديمية عُثر على مجموعة كبيرة من شهادات إجتياز دورات منسوب صدورها لأكاديمية أفاق الدولية بأسماء أشخاص مختلفين وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من صور شهادات مؤقتة وبيان نجاح وإفادات قيد منسوب صدورها لأكاديمية أفاق الدولية بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من ملفات الإختبارات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفين تحمل أكلاشيه الأكاديمية ، ومجموعة كبيرة من إقرارات بأسماء الطلاب المتقدمين للدراسة بالأكاديمية وأخرى خالية البيانات، ومجموعة كبيرة من الكتب الدراسية لتعليم الكمبيوتر بالأكاديمية ، ودفتر إيصالات إستلام نقدية بإسم الأكاديمية .

وضبطت أجهزة الأمن مجموعة كبيرة من صور بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين، ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان وكذا إعلان عن فرص عمل برواتب مجزية، ومجموعة كبيرة من كشوف بأسماء أشخاص مختلفة وأسماء البرامج التدريبية وأسعارها، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة ، بالفحص تبين أن الجهاز مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور البطاقات والرقم القومى وجوازات السفر وشهادات التخرج المنسوبة لإحدى الجامعات المصرية، وهافتين محمول  بفحصهما تبين أن برنامج الواتس آب الخاص بهما مُحمل بصور من الشهادات المضبوطة وصور البطاقات والرقم القومى وجوازات السفر الخاصة بالمتدربين ، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ اللازم.

 


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