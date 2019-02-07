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ضبط المتهمين بالسطو على سائق شركة والاستيلاء على مرتبات العاملين ب6 أكتوبر

الخميس، 07 فبراير 2019 11:26 ص
ضبط المتهمين بالسطو على سائق شركة والاستيلاء على مرتبات العاملين ب6 أكتوبر المتهمين والمضبوطات
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالسطو على سائق سيارة شركة بمدينة 6 أكتوبر، والاستيلاء على مبلغ 55 ألف جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركة بعد إطلاق النار في الهواء، واعترف أحد المتهمين أن السيارة المستخدمة في الواقعة سرقها بصحبة أحد الأشخاص تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من سائق بإحدى الشركات أفاد فيه أنه عقب صرفه مبلغ 55 ألف جنيه قيمة مرتبات العاملين بالشركة من أحد البنوك وخلال قيادته سيارته فوجئ بسيارة ملاكي يستقلها 4 ملثمين يجبرونه على التوقف، ثم أطلق أحدهم عيار ناري في الهواء واستولوا على النقود وفروا هاربين. 
 
وبإجراء التحريات تبين للرائد محمد داود  رئيس مباحث ثان أكتوبر أن السيارة التي استخدمها المتهمين مبلغ بسرقتها، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين بسرقتها وضبطهما. 
 
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة، وذكر أحدهما أنه استخدمها في ارتكاب واقعة السطو على السائق بالإشتراك مع سائق سابق بالشركة وعاطلين. 
 
وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، لعلم السائق السابق بالشركة بخط سير المجني عليه أثناء صرفه مرتبات العاملين. 
 
وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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