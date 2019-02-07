ضبط أطنان من السلع الغذائية الفاسدة فى حملات تموينية

كتب محمود عبد الراضى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، خاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط 186 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية فى العامرية بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية من مرتجعات المصانع وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات بتواريخ إنتاج جديدة تم ضبط كميات قدرها 11 ألف طن مستلزمات إنتاج (عسل أبيض - عسل أسود) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، (2.900) طن عسل نحل معبأ "منتج نهائى" غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها بيانات تجارية وهمية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة العصائر بدائرة مركز شرطة محلة دمنة (بالدقهلية)، لحيازته وإنتاجه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,356 طن ) عصائر مغشوشة ومقلدة لشركات كبرى، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والاشتراطات الصحية وفقاً لما ورد بتقرير مفتش الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مطعم غير مرخص فى الطالبية (بالجيزة)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (550 خمسمائة وخمسون كيلو جرام مفروم لحوم – مقطعات لحوم – مقتطعات دواجن – دهون حيوانية) معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أى بيانات غير صالحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تواريخ صلاحيتها.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج مستحضرات التجميل - فى المرج (بالقاهرة)، لإنتاجه وتصنيعه مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، ومحظور تداولها بالأسواق مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات تفيد بأنها مصنعة بالخارج خلافا للحقيقة، وغير مدون عليها أى بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية، وضبط كميات (8,000 طن "مستلزمات إنتاج (صابون سائل – فازلين) معبأة داخل تنكات بدون بيانات، (6,984) آلاف مستحضرات "منتج نهائى") .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما أسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية فى برج العرب (بمحافظة الإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (معجون صلصلة الطماطم)، قدرها (44,000 طن) معبأة داخل براميل غير مدون عليها أى بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبطت شرطة التموين مالك مصنع (غير مرخص) لتعبئة السلع الغذائية، فى قليوب (بمحافظة القليوبية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (زيوت الطعام)، السابقة الاستخدام من مخلفات المصانع وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة بدون بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات قدرها (10,500 طن مستلزمات إنتاج "زيت طعام") معبأة داخل تنكات غير مدون عليها أية بيانات وتحتوى على نسبة كبيرة من الشوائب، ( 200 كيلو جرام "زيت طعام") معبأة "منتج نهائى"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط قائد سيارة نقل، بدائرة قسم شرطة الغردقة (بمحافظة البحر الأحمر)، لحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية قدرها (2,000 طن "أسماك مملحة") غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة ، فضلاً عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتعبئة الزيوت، فى قليوب (بمحافظة القليوبية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة (سولار) بطرق غير مشروعة وزيوت السيارات السابقة الاستخدام لخلطها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة.. تم ضبط كميات قدرها (36,000 طن "سولار" ) معبأة داخل تنكات بفحصها تبين أنها مخلوطة بزيوت السيارات سابقة الإستخدام ، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية المختصة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.