صور.. ولى عهد أبوظبى: جامعة الإمارات صرح وطنى يجسد إرادة وإيمان زايد بالتعليم

كتب محمد رضا

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، اليوم الخميس، جامعة اﻹمارات، والتقى خلال زيارته مجموعة من الطلاب، وقال ولى عهد أبو ظبى، بعد جولته "جامعة الإمارات.. صرح وطنى تعليمى عريق يعود بنا إلى مرحلة التأسيس، هو تجسيد ﻹرادة زايد الذى آمن بالتعليم، منارة معرفية خرجت قادة ومسئولين أثروا مسيرة الدولة، ومازالت ترفد الوطن بكفاءات وطنية، وسيظل التعليم البوابة التى نعبر من خلالها إلى آفاق العالمية".



زيارة محمد بن زايد لجامعة الإمارات

وأضاف ولى عهد أبوظبى، "لقاءاتنا مع إدارة الجامعة وطلابها وما لمسناه اليوم من رغبة وإرادة فى تحقيق الأفضل، يزيد من ثقتنا بمضى الجامعة فى تعزيز موقعها العلمى عالميا بما تملكه من رصيد غنى فى النجاح والتميز على الصعيدين التعليمى والبحثى.. كل التوفيق لطلاب الجامعة وكوادرها".

وفى إطار جولاته، اليوم الخميس، زار الشيخ محمد بن زايد، سلطان راشد الظاهرى، فى منزله، بمنطقة المسعودى فى مدينة العين، ونشر صور اللقاء عبر حسابه الرسمى على "تويتر".



زيارة الشيخ محمد بن زايد لمنزل سلطان راشد الظاهري



تدوينة محمد بن زايد عن زيارة جامعة الإمارات



تدوينة محمد بن زايد عن لقائه بطلاب جامعة الإمارات



تدوينة محمد بن زايد عن زيارة منزل سلطان راشد الظاهري



محمد بن زايد فى منزل سلطان راشد الظاهري



ولى عهد أبوظبى يزور سلطان راشد الظاهري



ولى عهد أبوظبى فى جامعة الإمارات



ولى عهد أبوظبى يطلع على انجازات طلاب جامعة الإمارات



طالبة فى جامعة الإمارات تقدم شرحا لولى عهد أبوظبى



ولى عهد أبوظبى فى جامعة الإمارات



طلاب وإدارة جامعة الإمارات فى استقبال ولى عهد أبوظبى



ولى عهد أبوظبى أمام روبوت فى جامعة الإمارات