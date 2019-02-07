صور.. "مياه الاسكندرية" تبدأ تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بالمدارس

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية عن تنفيذ مبادرة لتركيب القطع الموفرة لترشيد المياه بالمدارس، حيث عمل فريق من إدارة إستطلاعات الرأى والمتابعة بشركة مياه الاسكندرية، بالتعاون مع إدارة التسويق بالشركة فى المبادرة القومية برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية وبمشاركة شركة مياه الشرب بالأسكندرية برئاسة أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

وتم تركيب القطع الموفرة لترشيد إستهلاك مياه الشرب بمدارس إدارة المنتزة التعليمية وتعميمها علي مستوي مدارس محافظة الأسكندرية، حيث أن القطع الموفرة تساهم في ترشيد الإستهلاك بنسبة تصل من 35% إلي 55% حيث قام فريق عمل إستطلاعات الرأى بتوزيع إستمارات إستطلاع رأى العميل على الحضور بالجلسة المنعقدة قبل إنطلاق أولي حملات تركيب القطع الموفرة بمدارس ابن خلدون والسيدة خديجة وباقى مدراس إدارة المنتزة التعليمية.



تركيب الحنفيات



تركيب الحنفيات