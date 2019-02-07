صور.. محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنسبة نجاح 89%

بورسعيد - السيد فلاح

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم بديوان المحافظة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠١٨ - ٢٠١٩ بنسبة نجاح ٨٩ % بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعلى الألفى نقيب المعلمين والدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن ما يتم انجازه على أرض الواقع فى مجال التعليم ببورسعيد ما هو إلا ترجمة صادقة للمجهود الضخم المبذول من تعليم بورسعيد على مدار عامين دراسيين مضيفًا انه سيتم حرمان المتجاوزين فى نسبة الغياب من دخول امتحان الفصل الدراسى الثانى.

كما أثنى اللواء عادل الغضبان، على مجهود الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد خلال فترة تولية إدارة المديرية موجهًا الشكر لكل قيادات التعليم ومعلمى بورسعيد مشيدا بمجهود رئيس كنترول الشهادة الإعدادية هذا العام.

ومن جانبه أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بنسبة النجاح فى الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام مؤكدًا على انها جاءت بتضافر كافة الجهود ووجه الشكر والتقدير للاستاذ سمير النحاس رئيس الكنترول وكافة اعضاء كنترول الشهادة الإعدادية لما يبذلوه من جهد طوال فترة الامتحانات وصولًا إلى النتيجة النهائية.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب النظاميين المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية هذا العام ١١٠٩٢ طالبا وطالبة وعدد الناجحين ٩٨٢٦ طالبا بنسبة نجاح ٨٩ % وقد اعلن محافظ بورسعيد هذه النتيجة امام جمع كبير من الصحفيين والإعلاميين.