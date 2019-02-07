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الخميس، 07 فبراير 2019 03:56 م
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لتطبيق نظام الإدارة الرقمية..

صور.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبنى الديوان العام للمحافظة

الخميس، 07 فبراير 2019 03:40 م
صور.. محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبنى الديوان العام للمحافظة محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة
بورسعيد - السيد فلاح
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وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بالانتهاء من أعمال التطوير الجارية حاليا بمبني ديوان عام المحافظة، قبل منتصف العام الحالي لتطبيق نظام الإدارة الرقمية في جميع الإدارات الخاصة بمبني الديوان، في إطار خطة الدولة لتطبيق الإدارة الرقمية في محافظة بورسعيد، لتكون الأولي علي مستوي الجمهورية في هذه المنظومة الجديدة. 
 
وأشاد محافظ بورسعيد، بالخطوات التي تمت علي أرض الواقع في هذه التجربة، حيث انتهت أعمال الإدارة الرقمية في مديرية التموين وإدارة المرور ومحكمة بورسعيد، وبدا العمل بها علاوة علي إدارات الأحياء باستثناء حي الجنوب، وجاري إنشاء المنظومة به، كما بدأت الأعمال التجريبية لإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل في عمليات التسجيل للمشتركين في النظام الجديد من أبناء المحافظة.
 
 
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة (1)
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة
 

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة (2)
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة
 

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة (3)
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة (4)
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة (5)
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة (6)
محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير مبني الديوان العام للمحافظة

 


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