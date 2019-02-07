صور ..محافظ البحر الأحمر يفتتح مركز العلاج الطبيعى وقاعة كبار الزوار برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مركز العلاج الطبيعي التابع للشئون الاجتماعية، بعد رفع كفاءته بمدينة رأس غارب، والمجهز بأحدث المعدات لتقديم كافة أنواع خدمات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل.

وأكد بيان من المحافظة، أن مركز العلاج الطبيعي بغارب أصبح بعد تطويره، وجهة لتقديم خدمات كاملة في مجال العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل بالمدينة، حيث إن الهدف هو تزويد المرضى بخدمات العلاج الطبيعى، التي يرون نتائجها الفعلية في بيئة علاجية شاملة تركز على المتطلبات الفردية لكل مريض.

على جانب آخر، قام المحافظ بتوزيع عدد من الأجهزة التعويضية بواقع 3 سماعات أذن، وعدد 350 لحافا.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب، وياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى السياق ذاته، افتتح محافظ البحر الأحمر، قاعة كبار الزوار بمدينة رأس غارب، وذلك بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بها خلال الفترة السابقة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير، قد تمت على كفاءة عالية لاستقبال كافة كبار الزوار للمدينة، مشددا على المتابعة المستمرة بها، وذلك للحفاظ علي القاعة لاكبر وقت ممكن، منوها إلى تزويد القاعة بكافة الأجهزة والإمكانيات، حيث تكلفت نصف مليون جنيه.

كما تفقد محافظ البحر الأحمر، شاطئ السقالة بمدينة رأس غارب على مساحة 900 متر، للوقوف على أعمال النظافة التي تمت به من قبل إحدى الشركات، وذلك بعد إزالة المخلفات الصلبة، وبقع الزيت البترولية التي تراكمت بالشاطئ.

وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة لنظافة الشواطئ، وإزالة كافة المخلفات التي تتعرض لها شواطئ المحافظة، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة، وكذلك للحفاظ على حياة الكائنات البحرية التي تتعرض للكثير من الأضرار جراء التلوث الذى يصيب هذه الشواطئ.

ونوه المحافظ، إلى أهمية احتواء أى تسرب بترولى بسرعة، حيث يكلف مكافحة هذا التلوث الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، مما يسببه من آثار ضارة على المستوى الصحى والاقتصادى والسياحى بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن سياسة التطوير والتجميل التى تنتهجها محافظة البحر الأحمر تعمل على دمج كل قطاعات ومؤسسات المحافظة فى شراكة بناءة، من أجل تحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدن وأحياء المحافظة.