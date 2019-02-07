video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 02:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور ..محافظ البحر الأحمر يفتتح مركز العلاج الطبيعى وقاعة كبار الزوار برأس غارب

الخميس، 07 فبراير 2019 02:02 م
صور ..محافظ البحر الأحمر يفتتح مركز العلاج الطبيعى وقاعة كبار الزوار برأس غارب جانب من افتتاح صالة كبار الزوار بغارب
البحر الأحمر - عماد عرفة
إضافة تعليق
افتتح اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، مركز العلاج الطبيعي التابع للشئون الاجتماعية، بعد رفع كفاءته بمدينة رأس غارب، والمجهز بأحدث المعدات لتقديم كافة أنواع خدمات العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل.
 
وأكد بيان من المحافظة، أن مركز العلاج الطبيعي بغارب أصبح بعد تطويره، وجهة لتقديم خدمات كاملة في مجال العلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل بالمدينة، حيث إن الهدف هو تزويد المرضى بخدمات العلاج الطبيعى، التي يرون نتائجها الفعلية في بيئة علاجية شاملة تركز على المتطلبات الفردية لكل مريض.
 
على جانب آخر، قام المحافظ بتوزيع عدد من الأجهزة التعويضية بواقع 3 سماعات أذن، وعدد 350 لحافا.
 
ورافق المحافظ خلال الافتتاح، اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب، وياسر بخيت وكيل مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
 
وفى السياق ذاته، افتتح محافظ البحر الأحمر، قاعة كبار الزوار بمدينة رأس غارب، وذلك بعد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بها خلال الفترة السابقة.
 
وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير، قد تمت على كفاءة عالية لاستقبال كافة كبار الزوار للمدينة، مشددا على المتابعة المستمرة بها، وذلك للحفاظ علي القاعة لاكبر وقت ممكن، منوها إلى تزويد القاعة بكافة الأجهزة والإمكانيات، حيث تكلفت نصف مليون جنيه. 
 
كما تفقد محافظ البحر الأحمر، شاطئ السقالة بمدينة رأس غارب على مساحة 900 متر، للوقوف على أعمال النظافة التي تمت به من قبل إحدى الشركات، وذلك بعد إزالة المخلفات الصلبة، وبقع الزيت البترولية التي تراكمت بالشاطئ.
 
وأكد المحافظ، ضرورة المتابعة لنظافة الشواطئ، وإزالة كافة المخلفات التي تتعرض لها شواطئ المحافظة، وذلك للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة، وكذلك للحفاظ على حياة الكائنات البحرية التي تتعرض للكثير من الأضرار جراء التلوث الذى يصيب هذه الشواطئ.
 
ونوه المحافظ، إلى أهمية احتواء أى تسرب بترولى بسرعة، حيث يكلف مكافحة هذا التلوث الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت للحفاظ على سلامة المواطنين، مما يسببه من آثار ضارة على المستوى الصحى والاقتصادى والسياحى بالمحافظة.
 
وأكد المحافظ، أن سياسة التطوير والتجميل التى تنتهجها محافظة البحر الأحمر تعمل على دمج كل قطاعات ومؤسسات المحافظة فى شراكة بناءة، من أجل تحسين الصورة الذهنية والبصرية لمدن وأحياء المحافظة.
 
جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب (1)
جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب

جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب (2)
جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب

جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب (3)
جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب

جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب (4)
جانب من افتتاح المحافظ لمركز العلاج الطبيعي بغارب

جانب من افتتاح صالة كبار الزوار بغارب (1)
جانب من افتتاح صالة كبار الزوار بغارب

جانب من افتتاح صالة كبار الزوار بغارب (2)
جانب من افتتاح صالة كبار الزوار بغارب
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ البحر الأحمر ومدير الأمن يتفقدان قسم شرطة رأس غارب الجديد

البحر الأحمر

اخبار المحافظات

اخبار مصر

سقالة غارب

قاعة كبار الزوار

راس غارب

مركز العلاج الطبيعى

الغردقة




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة