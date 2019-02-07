صور.. محافظ أسيوط يشهد الافتتاح التجريبى لمحطة مياه ديروط العملاقة

أسيوط ضحا صالح و هيثم البدري

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الإفتتاح التجريبى لمحطة مياه ديروط المرشحة بقرية شلش تجريبياً لحين الانتهاء من غسيل كافة الشبكات والانتهاء من تحليل عينات المياه من داخل المحطة ونقاط التوزيع والتى تتم بصفة مستمرة والتى تعد من أكبر محطات مياه الشرب المرشحة على مستوى المحافظة وتبلغ طاقتها الاستيعابية 86000 م3/ يوم وتخدم ما يقرب من 750 ألف نسمة بتكلفة تصل إلى 350 مليون جنيه وتتكون من 2 خزان علوى وشبكات بأطوال 106 كيلو متر.

رافقه خلال الافتتاح المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والمهندس محسن محمد الحسينى رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والعميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ديروط وأعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولى الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وأهالى المركز.

وأوضح المحافظ فى بيان أن محطة مرشحة ديروط تعد من أكبر محطات مياه الشرب بالمحافظة وتم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية لتذليل كافة العقبات التى واجهتها والتأكد من تلافى كافة الملاحظات التى كانت تعوق تشغيلها ومنها مشكلة الإطماء أمام المأخذ حيث تم تكثيف أعمال التكريك وإزالة الإطماء من أمام مأخذ المحطة كما تم مد المأخذ حتى لا يتأثر مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الشركات المنفذة ومركز بحوث النيل.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن افتتاح التشغيل التجريبى للمحطة يأتى ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان معلنا أن المحافظة بصدد الإعداد لافتتاح عدد من محطات الصرف الصحى خلال شهر مارس المقبل مطالباً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإستمرارية صيانة معدات المحطات أولاً بأول للحفاظ على كفاءتها وتكثيف حملات التوعية لرفع وعى المواطنين وطلاب المدارس بأهمية المحافظة على المشروعات الخدمية والتنموية كما أكد على أهمية دور المشاركة المجتمعية جنباً إلى جنب مع المؤسسات الحكومية فى المحافظة على مقدرات الوطن.

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام ومعامل المحطة، حيث تفقد المعمل الكيميائى والمعمل البكتريولوجى وطرمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهى المراحل المختلفة التى تمر بها مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين كما تفقد صالة المرشحات وشهد تشغيل الطلمبات وألتقط صور تذكارية مع العاملين فى المحطة تقديرًا لجهودهم وتميزهم فى العمل.

كما افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم معرض منتجات مدارس التعليم الفنى بالمحافظة والمقام بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية بحى غرب والمعرض المقام أمام ديوان عام المحافظة كما تفقد خط الإنتاج الثانى لمنتجات ورش التعليم الفنى بالمدرسة الثانوية الميكانيكية.

وتفقد المحافظ ومرافقوه المعرض والذى شمل عدة أعمال للطلاب تم فيها الابتكار والإبداع فى استخدام المخلفات بكافة أنواعها من الأخشاب والحديد والبلاستك وكاوتش السيارات لعمل مقاعد وبرجولات ومظلات وألعاب أطفال ومنتجات أقسام الاثاث والاخشاب ومنها غرف النوم والانتريهات والباب والشباك ومنتجات أقسام التريكو والمفروشات والمشغولات اليدوية والأعمال الفنية والتشكيلية والنحت والتصوير والأعمال النحاسية والتى تم عرضها للبيع للجمهور بأسعار التكلفة مشيداً بما قدمه هؤلاء الطلاب من أعمال وأفكار تخدم المجتمع والمواطنين مؤكدًا أن أسيوط تشهد نهضة تنموية كبيرة إلا أنه مازال أمامنا الكثير من التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا بالمشاركة المجتمعية من جميع الجهات كما تفقد خط الإنتاج الثانى لمنتجات ورش المدرسة الثانوية الميكانيكية وتابع أعمال تصنيع الألعاب والمقاعد والترابيزات الحديدية وأدوات النظافة وجمع المخلفات من الشوارع.

وكشف، عن تطبيق تجربة رائدة لربط التعليم الفنى بسوق العمل من خلال تفعيل التدريب العملى والميدانى لطلاب المدارس الفنية "الفندقية والميكانيكية والزراعية والتجارية" وتأهيلهم لسوق العمل وإشراكهم فى أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة مرافق الخدمات بمراكز المحافظة تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبناء الإنسان المصرى والاهتمام بالتعليم لإعداد جيل جديد قادر على تنفيذ برامج التنمية المستدامة.

كما افتتح محافظ أسيوط معرضًا بالساحة الأمامية لديوان عام المحافظة لعرض يعض نماذج أعمال طلاب ومعلمى المدارس الفنية والتى تم تصنيعها بورش هذه المدارس من خلال إعادة تدوير المخلفات وبقايا الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء والاستفادة منها فى صناعة مقاعد ومظلات وبرجولات وتند خشبية وفوانيس كهرباء وأسوار حديدية ومعدات نظافة وألعاب أطفال لاستخدامها فى أعمال التطوير والتجميل الجارى تنفيذها بشوارع وميادين وحدائق المحافظة لافتا إلى حرصه على إقامة المعرض لعرض جميع منتجات المدارس الصناعية بهدف وتعريف المواطنين بالمنتج الذى تقدمه تلك المدارس والذى يتميز بجودة عالية.



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (2)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (4)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (9)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (10)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (12)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (14)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (16)



افتتاح التشغيل التجريبي لمحطة مياه ديروط (17)