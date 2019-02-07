صور.. غلق وتشميع 6 محلات بدون ترخيص فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أغلقت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر وإدارة شرطة المرافق، والقوى العاملة "الأمن الصناعى" العديد من المحلات التجارية غير المرخصة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء طارق علام مساعد الوزير مدير أمن الأقصر، بمراجعة تراخيص المحلات وغلق المخالف منها تنفيذا للقانون.

وأكد ناصر عبيد مسئول قسم التراخيص بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر أنه تم تنفيذ غلق وتشميع 6 محال تجارية بدون ترخيص بمنطقة المدينة المنورة، وخلف المستشفى الدولى وشارع محفوظ شرق السكة الحديد وشارع بحى البهنساوى المتفرع من شارع التليفزيون، مشيرا إلى استمرار حملات مراجعة التراخيص، وتطبيق قانون المحال العامة.