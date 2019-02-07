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صور.. عروض فنية راقصة فى احتفالات المكسيك بالسنة القمرية الجديدة

الخميس، 07 فبراير 2019 11:08 ص
صور.. عروض فنية راقصة فى احتفالات المكسيك بالسنة القمرية الجديدة احتفالات السنة القمرية فى المكسيك
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت المكسيك، اليوم الخميس، احتفالات مبهرة برأس السنة القمرية الجديدة أو ما تعرف بعيد الربيع، حيث تبدأ السنة القمرية فى موعد مختلف كل عام تبعا لمراحل تغيّر القمر، وفى حين أن التاريخ يتغير كل عام، فإنه عادة ما يبدأ بين 21 يناير و 10 فبراير.

وتعد السنة القمرية الجديدة من أهم وأطول الإحتفالات في التقويم القمري لشرق آسيا، فقد تم الاحتفال بها لأكثر من 4000 سنة، ففى منتصف الليل، يفتح أفراد الأسرة الأبواب والنوافذ ليسمحوا للسنة الفائتة من الخروج، ولجلب حسن الحظ والثروة الى السنة الجديدة.

ويحمل اللون الأحمر رمزية خاصة في إحتفالات رأس السنة القمرية، فيصبح اللون الطاغي على كل شيء، بدءاً من ملابس الأشخاص المحتفلين وصولا لإعطاء الأطفال "عيدية" في ظروف حمراء.

وتنير الفوانيس الطريق لإستقبال السنة الجديدة، أيضا، حيث يعتقد أنها ترشد الأرواح الضائعة إلى مكانها.

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